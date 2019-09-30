Порядка 3 млн рублей потратит Волжский на овес и сено

Власти города Волжского в Волгоградской области объявили сразу два тендера на поставку еды для лошадей. Сена, овса и кормовой соли закупят на 2,9 млн рублей.

Судя по закупочной документации, торги проводятся в рамках государственного оборонного заказа. ИА «НовостиВолгограда» отмечает, что закупку разбили на две части: в 2020 году будут куплены 85,3 т овса, 375 кг соли-лизунца и 86 т сена, а в 2021 году приобретут 85,9 т овса, 375 кг соли и 87 т сена.

Торги по выбору организации, которая будет обеспечивать поставки в положенные сроки, запланированы на 8 октября. В техзадании указано, что весь корм должен соответствовать ГОСТу, не иметь вредных компонентов и существенных примесей.

Рота полицейской кавалерии существует в городе уже более 20 лет. В ней служат 42 специально обученные лошади. Конная полиция следит за порядком на массовых мероприятиях и патрулирует улицы. С 2012 года в Волжском действует конно-спортивный клуб.