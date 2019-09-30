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В Москве ограничат движение из-за полумарафона

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Несколько улиц на западе Москвы перекроют из-за проведения полумарафона «Моя столица» 5 и 6 октября. Об этом 30 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

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Ограничения будут действовать с 12:00 5 октября до 20:00 6 октября на парковочном кармане на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. С 8:00 до 18:00 6 октября нельзя будет проехать по Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а также по улице Косыгина от улицы Мосфильмовской до Ленинского проспекта.

Как отмечает РИАМО, на указанных участках движение будет перекрыто полностью.

Полумарафон «Моя столица» проводится на Воробьевых горах на регулярной основе. В 2018 году в нем приняли участие 6 тыс. человек.

22 сентября сообщалось, что Московский марафон пробежали 26 тыс. участников.

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