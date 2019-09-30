Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Тюменской области

В Тюменской области на 117-м км трассы Шадринск–Ялуторовск столкнулись две иномарки. Один человек погиб, еще один получил травму.

Как рассказали Megatyumen.ru в региональной Госавтоинспекции, по предварительным данным, автомобиль Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Nexia.

В результате аварии пострадала 49-летняя пассажирка Daewoo. Женщина была доставлена в больницу, где позже скончалась. У 24-летней пассажирки той же иномарки диагностировали травму плеча.

Утром 30 сентября в Челябинской области микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погиб один человек, еще пятеро пострадали.