Более 70 экологических акций прошло на территории Приморья

В Приморском крае состоялось 76 экологических акций с начала 2019 года. В субботниках приняли участие более 2 тыс. человек.

Основной целью акций, по данным департамента природных ресурсов и окружающей среды, является очистка территорий от мусора, а также формирование экологической культуры у местных жителей. Мероприятия проводились в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013–2021 годы».

Участникам субботников удалось очистить около 80 км берегов водоемов. Об этом сообщает Vostokmedia. Уборку, в частности, провели на берегу озера Ханка, в бухте Ахлестышева.

Следующие акции, которые запланированы на октябрь, будут посвящены раздельному сбору мусора. Они состоятся в Уссурийске, Дальнереченске и Спасске-Дальнем.