Прямой эфир

Более 70 экологических акций прошло на территории Приморья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморском крае состоялось 76 экологических акций с начала 2019 года. В субботниках приняли участие более 2 тыс. человек.

Основной целью акций, по данным департамента природных ресурсов и окружающей среды, является очистка территорий от мусора, а также формирование экологической культуры у местных жителей. Мероприятия проводились в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013–2021 годы».

Участникам субботников удалось очистить около 80 км берегов водоемов. Об этом сообщает Vostokmedia. Уборку, в частности, провели на берегу озера Ханка, в бухте Ахлестышева.

Следующие акции, которые запланированы на октябрь, будут посвящены раздельному сбору мусора. Они состоятся в Уссурийске, Дальнереченске и Спасске-Дальнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Очередной экосубботник пройдет в Приморском крае
Субботник пройдет в Самаре в рамках Всемирного дня чистоты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019