Премьер-министра Британии обвинили в домогательствах

Премьер-министра Британии Бориса Джонсона обвинили в домогательствах. Сразу несколько женщин публично обвинили политика в домогательствах. Якобы еще в 1990-х он распускал руки, пользуясь служебным положением. Одна из сотрудниц газеты The Daily Telegraph, где в то время работал нынешний глава кабмина, уже дала показания. Сам Джонсон сейчас разбирается с предыдущим скандалом, его подозревают в том, что он якобы устроил на работу одну из своих любовниц. А также пытается оправдаться за роспуск парламента, который с его подачи одобрила королева Елизавета. Как утверждают журналисты, извинения, которые Джонсон решил сделать в выходные, королева не приняла.