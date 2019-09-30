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Премьер-министра Британии обвинили в домогательствах

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Премьер-министра Британии Бориса Джонсона обвинили в домогательствах. Сразу несколько женщин публично обвинили политика в домогательствах. Якобы еще в 1990-х он распускал руки, пользуясь служебным положением. Одна из сотрудниц газеты The Daily Telegraph, где в то время работал нынешний глава кабмина, уже дала показания. Сам Джонсон сейчас разбирается с предыдущим скандалом, его подозревают в том, что он якобы устроил на работу одну из своих любовниц. А также пытается оправдаться за роспуск парламента, который с его подачи одобрила королева Елизавета. Как утверждают журналисты, извинения, которые Джонсон решил сделать в выходные, королева не приняла.

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