Навигацию маломерных судов закрыли в районах Якутии

В пяти районах Якутии завершена навигация для маломерных судов, которые используются в некоммерческих целях. Владельцам предписано провести консервацию лодок и разместить их на зимнее хранение.

Навигация прекращена в Эвено-Бытантайском, Усть-Янском, Оленекском, Анабарском и Верхоянском районах. Соответствующее постановление издало министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. Об этом пишет ИА SakhaNews.

После завершения навигационного периода владельцы судов должны провести осмотр, обслуживание и консервацию лодок.

С 1 октября навигацию планируют закрыть в Оймяконском, Булунском, Жиганском, Абыйском и Момском районах.