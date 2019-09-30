Мэрия Благовещенска объявила конкурс на проведение новогоднего салюта

Новогодний салют состоится в Благовещенске. Администрация города объявила соответствующую закупку с максимальной стоимостью контракта 400 тыс. рублей.

Исполнитель должен организовать фейерверк почти на 2,2 тыс. залпов. Общая продолжительность салюта должна быть не менее пяти минут. При этом высота подъема зарядов заявлена от 25 м до 200 м, об этом пишет Амурская служба новостей.

В документации к госзакупке указано, что «должна быть создана целостная картина неповторимого, интересного шоу с использованием зарядов для фейерверка различных цветов, шумовых и световых эффектов». Максимальная стоимость услуг составит 400 тыс. рублей.

Запуск фейерверка состоится 31 декабря на площади Ленина.