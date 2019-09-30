Прямой эфир

Батайск отпраздновал 250-летие

0
Фото: Правительство Ростовской области
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Батайск в Ростовской области 29 сентября отпраздновал 250-летие со дня основания. В честь этой даты в городе прошли торжества.

Как сообщается на сайте правительства региона, по улицам прошли артисты на ходулях, перед зрителями выступил оркестр духовых инструментов, а также детские и взрослые творческие коллективы. Торжества посетил губернатор Ростовской области Василий Рудой. Он поздравил батайчан с праздником и от имени губернатора вручил ряд наград и благодарственных писем.

Во время награждения Рудой отметил, что люди являются главным богатством города. «Каждый из вас, занимаясь любимым делом, служит развитию своей территории и всей Ростовской области. Энергия, с которой вы беретесь за работу, забота о благополучии города и искренняя к нему любовь вызывают уважение и уверенность в том, что Батайск станет еще краше и уютнее. Пусть каждый трудовой коллектив, каждая семья, каждый батайчанин будут успешны во всех начинаниях. Доброго всем здоровья и благополучия!» — подчеркнул губернатор.

Церемония состоялась перед большим праздничным концертом, на котором зрители увидели шоу барабанщиц, выступление вокальных и хореографических коллективов. Торжества завершились салютом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростов-на-Дону отмечает 270-летие
Мешок с древним зерном нашли при раскопках в Ростовской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019