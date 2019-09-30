Батайск отпраздновал 250-летие

Батайск в Ростовской области 29 сентября отпраздновал 250-летие со дня основания. В честь этой даты в городе прошли торжества.

Как сообщается на сайте правительства региона, по улицам прошли артисты на ходулях, перед зрителями выступил оркестр духовых инструментов, а также детские и взрослые творческие коллективы. Торжества посетил губернатор Ростовской области Василий Рудой. Он поздравил батайчан с праздником и от имени губернатора вручил ряд наград и благодарственных писем.

Во время награждения Рудой отметил, что люди являются главным богатством города. «Каждый из вас, занимаясь любимым делом, служит развитию своей территории и всей Ростовской области. Энергия, с которой вы беретесь за работу, забота о благополучии города и искренняя к нему любовь вызывают уважение и уверенность в том, что Батайск станет еще краше и уютнее. Пусть каждый трудовой коллектив, каждая семья, каждый батайчанин будут успешны во всех начинаниях. Доброго всем здоровья и благополучия!» — подчеркнул губернатор.

Церемония состоялась перед большим праздничным концертом, на котором зрители увидели шоу барабанщиц, выступление вокальных и хореографических коллективов. Торжества завершились салютом.