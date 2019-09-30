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Массовая свадьба в Дагестане попала в книгу рекордов Гиннеса

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Фото: официальный сайт городского округа города Дербента/derbent.ru
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Свадьба в Дербенте (Республика Дагестан), организованная в День города в воскресенье на стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей. В мероприятии приняли участие 30 пар, представляющие 16 дагестанских национальностей, а также более 10 тыс. гостей. Об этом 30 сентября сообщается на официальном сайте мэрии города.

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«Сегодня я с огромным удовольствием объявляю о том, что при 10 382 свидетелях были установлены сразу два национальных рекорда — самая многонациональная свадьба с участием представителей 16 разных национальностей. Второе достижение — свадебная церемония с самым большим количеством гостей — 10382 человека», — заявил главный редактор и основатель «Книги рекордов России» Алексей Свистунов.

Мэр Дербента Хизри Абакаров поздравил молодые пары, отметив, что они являются частью грандиозного исторического события.

На массовой свадьбе выступили хореографический ансамбль «Гюнеш», популярные артисты дагестанской эстрады, актеры театров, а также государственный заслуженный академический ансамбля танца Дагестана «Лезгинка».

Среди пар была семья, праздновавшая бриллиантовый юбилей — 60 лет совместной жизни. «Курбановы решили поддержать родной Дербент и отметить бриллиантовый юбилей свадьбы в качестве жениха и невесты на Большой дагестанской свадьбе», — отмечается на сайте мэрии. Самой молодой заключившей брак парой стали девятнадцатилетние Айдынбек Айдынбеков и Камила Гезалова.

Мероприятие организовано по инициативе Хизри Абакарова. В массовом торжестве принимали участие люди не только дагестанских национальностей, но также гости из России.

Дербент — один из древнейших городов Кавказа, на протяжении нескольких тысячелетий он был главным городом на Каспии. Указом президента России Владимира Путина 2015 год был объявлен годом празднования 2000-летия Дербента. В рамках празднования в Республике Дагестан и других регионах России реализовывалась обширная культурная программа.

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