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Новосибирская область направит 4 млрд рублей на расселение аварийного жилья

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Новосибирская область до 2024 года получит почти 4 млрд рублей на программу переселения граждан и ликвидации аварийного жилищного фонда нацпроекта «Жилье и городская среда». Задачи по реализации программы губернатор региона Андрей Травников обозначил в ходе еженедельного оперативного совещания.

В начале 2019 года глава региона поставил задачу перед министерством ЖКХ и энергетики в этом году начать строительство жилых домов по утвержденным типовым проектам в рамках бюджетных программ на территории сельских районов. Это позволит исключить проблемы с некачественными работами, пишет VN.ru.

По словам Травникова, власти уже приступили к поэтапному расселению аварийных домов в различных муниципалитетах. До 2024 года регион получит на эти цели почти 4 млрд рублей из федерального бюджета.

По состоянию на 30 сентября 2019 года расселено 1273 кв. м жилья, что составляет 77% от плана на этот год. К 2025 году планируется расселить 7 тыс. человек. Из них 5,3 тыс. человек переселят в рамках нацпроекта, остальные будут расселены в Новосибирске по договорам о развитии застроенных территорий.

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