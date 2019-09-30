Иран пригрозил ответом на несоблюдение Европой условий ядерной сделки

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран оставляет за собой право действовать в ответ на несоблюдение Европой условий ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий — СВПД). Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает Press TV.

«Иран оставляет за собой право действовать в ответ на несоблюдение «евротройкой» (Францией, Германией, Великобританией. — Ред.) своих обязательств по ядерной сделке», — цитирует Мусави ТАСС.

В начале сентября сообщалось, что президент Ирана Хасан Роухани сомневается в готовности участников ядерной сделки вернуться к полному соблюдению условий документа, поэтому согласен дать странам Европы еще два месяца на выполнение обязательств по соглашению.

В августе страны Евросоюза поддержали предложение президента Франции Эммануэля Макрона смягчить санкции в отношении Ирана либо обеспечить механизм компенсации в обмен на полное соблюдение Тегераном ядерной сделки.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

В мае 2018 года США обвинили Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия и объявили о намерении выйти из СВПД. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против Тегерана. Иранские власти категорически отвергали обвинения, указывая на их беспочвенность и то, что все разработки находятся под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

Через год Роухани объявил о приостановке выполнения части обязательств. Тегеран дал участникам сделки 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению, а 7 июля начал второй этап приостановки. В Иране пообещали сокращать обязательства каждые 60 дней, пока другие участники соглашения не начнут придерживаться достигнутых договоренностей.