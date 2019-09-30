Цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10% уже в ноябре. Как сообщили «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате, причина повышения стоимости в электронной ветеринарной сертификации, которая запускается в конце осени. Плюс к этому с лета нынешнего года на производстве и в торговых сетях уже идет эксперимент по маркировке молочных продуктов. Одновременный запуск двух систем контроля создаст дополнительные расходы для бизнеса, это новое программное обеспечение, техника и персонал. И эти затраты магазины могут переложить на потребителей.