Российский спецназ заметили в Норвегии

Скандинавской издание AldriMer сообщило о высадке российских спецнзовцев на территории архипелага Шпицберген. Информация об этом появилась 27 сентября.

Издание, специализирующееся на вопросах обороны и безопасности, отмечает, что российские военные провели разведку местности и изучали объекты инфраструктуры. Фотографии, которые якобы свидетельствуют о прибытии бойцов, Осло предоставила американская сторона. Также утверждается, что появление спецназовцев на Шпицбергене связано с военными учениями России в Баренцевом море.

В министерстве обороны королевства данные AldriMer комментировать отказались.

Реакция России

В посольстве России в Осло публикацию назвали грубой провокацией. Там заявили, что считают материал частью «ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», передает «РИА Новости».

Дипломаты также отметили, что данный вброс является «неуклюжей попыткой» оправдать рост расходов на оборону.

В начале августа были опубликованы результаты проведенного в Норвегии опроса. Результаты исследования свидетельствуют о том, что две трети жителей страны (67%) считают президента России Владимира Путина угрозой мировой стабильности. В то же время в апреле премьер-министр королевства Эрна Сульберг заявила, что Норвегия не верит в то, что Россия представляет для нее угрозу.

«Безусловно, наше географическое положение имеет очень больше значение для России, но мы не чувствуем, что нам что-то грозит», — отметила Сульберг.