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Температуру до +26 градусов ожидают в Ростовской области

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В Ростовской области в понедельник, 30 сентября, температура воздуха может подняться до +26 градусов. В большинстве районов ожидаются дожди и грозы.

Кроме того, синоптики не исключают туман, а скорость ветра может достичь 18 м/с, сообщает RostovGazeta со ссылкой на региональное УМЧС.

29 сентября в Благовещенске была зафиксирована температура +30 градусов. Этот день назвали самым теплым осенним днем за последние 100 лет.

В то же время в трех регионах России — Новосибирской, Кемеровской и Томской областях — выпал первый снег.

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