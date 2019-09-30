Температуру до +26 градусов ожидают в Ростовской области

В Ростовской области в понедельник, 30 сентября, температура воздуха может подняться до +26 градусов. В большинстве районов ожидаются дожди и грозы.

Кроме того, синоптики не исключают туман, а скорость ветра может достичь 18 м/с, сообщает RostovGazeta со ссылкой на региональное УМЧС.

29 сентября в Благовещенске была зафиксирована температура +30 градусов. Этот день назвали самым теплым осенним днем за последние 100 лет.

В то же время в трех регионах России — Новосибирской, Кемеровской и Томской областях — выпал первый снег.