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Кремль признали самым посещаемым туристическим объектом в Казани

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Музей-заповедник «Казанский Кремль» стал самым посещаемым туристами объектом в столице Татарстана. С начала года его посмотрели 2,4 млн гостей Казани. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Кремлевскую набережную посетили 1 млн 20 тыс. туристов, а развлекательный комплекс «Ривьера» – около 618 тыс. человек, пишет ИА «Татар-информ» со ссылкой на городскую администрацию.

Всего же за восемь месяцев с начала года в Казань приехали 2,8 млн туристов. Среди них – 142 тыс. иностранцев из 169 стран.

В июне в Казани торжественно открыли мечеть «Салях». Всего в здании может поместиться 300 человек одновременно, в мечети есть мужская и женская комнаты для омовения и учебные классы. Строительство объекта начали в 2015 году.

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