Прямой эфир

В СФ предложили способ выявления пальмового масла в молочных продуктах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Совете Федерации предложили выявлять пальмовое масло в молочных продуктах с помощью электронной системы ветсертификации в молочной отрасли «Меркурий». Соответствующую инициативу изложил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов в послании, адресованном министру экономического развития России Максиму Орешкину.

Роскачество выявило фальсифицированное масло
Из 82 исследованных торговых марок 10 оказались подделкой

Уточняется, что письмо, оказавшееся в распоряжении ТАСС, содержит обобщенную информацию с законодательными инициативами российских регионов в области развития малого и среднего предпринимательства.

«В 2019 году вводится автоматизированная система «Меркурий» в молочной промышленности (контроль сырья и продуктов при их производстве, обороте и перемещении). Предложение заключается в том, чтобы система «Меркурий» контролировала не только молоко, но и пальмовое масло», — указано в законодательных предложениях Брянской области.

В тексте также говорится, что при использовании особых методик фальсификаторами выявить пальмовое масло в продукции крайне тяжело.

18 июля внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что пальмовое масло само по себе не является вредным продуктом. Однако производители и применяемые ими способы транспортировки и очистки вызывают вопросы. Пальмовое масло так же безопасно, как другие растительные масла, пояснил он. В нем нет полиненасыщенных жирных кислот, поэтому оно хорошо для профилактики развития атеросклероза, нарушений липидного обмена. Но при неправильной перевозке все полезные свойства теряются, отметил Тутельян.

Система «Меркурий» заработала в России с 1 июля 2018 года, согласно ей сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами должны сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Роспотребнадзоре рассказали о правильном выборе молока
Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019