В СФ предложили способ выявления пальмового масла в молочных продуктах

В Совете Федерации предложили выявлять пальмовое масло в молочных продуктах с помощью электронной системы ветсертификации в молочной отрасли «Меркурий». Соответствующую инициативу изложил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов в послании, адресованном министру экономического развития России Максиму Орешкину.

Уточняется, что письмо, оказавшееся в распоряжении ТАСС, содержит обобщенную информацию с законодательными инициативами российских регионов в области развития малого и среднего предпринимательства.

«В 2019 году вводится автоматизированная система «Меркурий» в молочной промышленности (контроль сырья и продуктов при их производстве, обороте и перемещении). Предложение заключается в том, чтобы система «Меркурий» контролировала не только молоко, но и пальмовое масло», — указано в законодательных предложениях Брянской области.

В тексте также говорится, что при использовании особых методик фальсификаторами выявить пальмовое масло в продукции крайне тяжело.

18 июля внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что пальмовое масло само по себе не является вредным продуктом. Однако производители и применяемые ими способы транспортировки и очистки вызывают вопросы. Пальмовое масло так же безопасно, как другие растительные масла, пояснил он. В нем нет полиненасыщенных жирных кислот, поэтому оно хорошо для профилактики развития атеросклероза, нарушений липидного обмена. Но при неправильной перевозке все полезные свойства теряются, отметил Тутельян.

Система «Меркурий» заработала в России с 1 июля 2018 года, согласно ей сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами должны сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки.