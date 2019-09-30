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Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Отмечается, что в Шереметьево задержано пять рейсов, во Внуково — 10 задержано и один отменен, в Домодедово 15 задержано и еще 11 отменено, пишет агентство городских новостей «Москва».

Причины задержки не сообщаются, однако это может быть связано с погодными условиями в Москве. 30 сентября синоптики прогнозируют в городе облачную погоду с дождем и порывистым ветром.

22 сентября сообщалось, что почти 50 рейсов отменены и задержаны в московских аэропортах. 17 августа Роспотребнадзор напомнил авиапассажирам их права при задержке рейса.

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