СМИ узнали о смерти студента колледжа в Уфе во время занятий по физкультуре

Следователи в Башкирии выясняют обстоятельства и причины гибели студента колледжа в Уфе, по предварительным данным юноше стало плохо во время занятий по физкультуре. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Первокурснику стало плохо на уроке физкультуры, была вызвана скорая помощь. Молодого человека доставили в больницу, где он скончался», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по республике, начата доследственная проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти студента.

По словам собеседника агентства, в ходе проверки в том числе будет выяснено, было ли у студента заболевание.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Иркутской области проводится доследственная проверка по факту смерти 16-летнего школьника. Подростку стало плохо во время урока физкультуры.