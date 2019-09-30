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Четыре человека пострадали и один погиб в ДТП под Курском

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Крупная авария произошла на автодороге М-2 «Крым» под Курском. В результате столкновения автомобилей Volvo и ВАЗ-2115 четыре человека пострадали и погиб один ребенок. Все они находились в отечественном автомобиле.

Как уточняет «Курская правда», сообщение об аварии поступило в «Службу спасения» 29 сентября в 13:40.Спасателям пришлось деблокировать пострадавшей женщины из машины.

Госпитализированы 29-летний мужчина, 34-летняя женщина и двое детей, трех и восьми лет. Новорожденного, находившегося также в салоне отечественного автомобиля, спасти не удалось.

Пока не сообщалось, что послужило причиной ДТП. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 сентября в Москве в районе Коломенской набережной автомобиль упал в Москву-реку. Погибли два человека.

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