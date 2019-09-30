Иран потребовал от США компенсации за санкции в размере $50 млрд

Соединенные Штаты должны вернуться в ядерную сделку и выплатить Тегерану $50 млрд в качестве компенсации за нефтяные санкции. Об этом заявил секретарь Совета по целесообразности страны Мохсен Резаи.

По его словам, Ирану необходимы условия, которые выходят за Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Вашингтон должен заплатить компенсацию, если хочет, чтобы Иран вернулся к СВПД, цитирует Резаи агентство ISNA.

Кроме того, он обвинил США в том, что своими санкциями они пытаются добиться блокады страны. Нежелание признавать то, что Иран не имеет отношение к ударам по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, Резаи связал с тем, что Вашингтон просто не хочет опозориться.

Саудовские нефтяные объекты подверглись атаке дронов 14 сентября. Нападение привело к сокращению Эр-Риядом производства нефти и скачку цен на это сырье. Ответственность за атаку взяло на себя йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Алла».

Однако в Эр-Рияде и Вашингтоне ответственность за эти нападения возложили на Иран. В Тегеране эти обвинения назвали ложью и пригрозили полномасштабной войной в случае удара со стороны Саудовской Аравии или США.