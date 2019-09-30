Ученые из Китая назвали замедляющий старение фрукт

Молодильные яблоки — прошлый век. Ученые из Китая назвали фрукт, замедляющий старение. Для быстрого обновления и регенерации клеток нужно есть экзотический архат. Многолетняя травянистая лиана растет в Южном Китае и Северном Таиланде. Ее плоды не только омолаживают организм, но и помогают от кашля и головной боли. Кроме архата жизнь продлевают авокадо, кокос, рыба, брокколи, ягоды и орехи.