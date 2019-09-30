Более 70 человек погибли в результате наводнения на севере Индии

Уже 73 человека погибли за последние четверо суток в северном индийском штате Уттар-Прадеш из-за мощных муссонных ливней, вызвавших наводнения и оползни. Только за последние сутки в восточной части штата выпало от 84 мм до 102 мм осадков, что значительно превышает норму для этого времени года.

Ливни также затронули соседние штаты Бихар, Раджастхан и Уттаракханд. В нескольких районах Северной Индии до 30 сентября включительно закрыты все школы. Отменен ряд поездов из-за того, что паводок затопил железнодорожные пути. Синоптики выступили с предупреждением об «очень сильных осадках» в течение ближайших двух суток в Уттар-Прадеш и прилегающих регионах.