Пожар и беспорядки произошли в центре приема мигрантов в Греции

Пожар и беспорядки в центре приема мигрантов и беженцев. Полиция пытается восстановить порядок в лагере Мориа. Беспорядкам предшествовали два пожара. Сначала огонь вспыхнул возле центра, затем внутри. В лагере находились 12,5 тыс. человек, но центр рассчитан на 3 тыс. Информацию о жертвах пока официально не подтверждают. На место вылетели начальник полиции и генсек по миграционной политике.