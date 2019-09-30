Авария произошла на гонке «Формулы-2» в Сочи

Никиту Мазепина признали виновным в аварии на трассе «Формулы-2» в Сочи. Российский пилот стартовал с первого места, но допустил ошибку во время торможения, вылетев с трассы. Мазепин сначала столкнулся с гонщиком Campos Джеком Эйткеном, после чего потерял управление болидом и врезался в пилота Carlin Нобухару Мацуситу. Японца доставили в больницу. У россиянина серьезных травм нет, но его оштрафовали на 15 позиций.

В Сочи остановили гонку «Формулы-2» из-за аварии. Пострадал в том числе и российский пилот. На первом же круге два болида врезались в отбойник. За рулем — Никита Мазепин и Нобухару Мацусита. Японец не смог сам вылезти из машины, россиянина также обследовали медики. Переломов и серьезных травм ни у кого нет. Гонку перенесли и сократили количество кругов.