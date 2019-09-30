В Сочи прошел Гран-при «Формулы-1»

На автодроме в Сочи гимн России пока звучит в честь хозяев Гран-при. В главной гонке «Формулы-1» победили иностранцы: британский пилот на немецкой машине Льюис Хэмилтон. Гран-при России пилот выигрывал четыре раза из шести. А его команда «Мерседес» вообще ни разу не оставалась в Сочи без пол-позишн.

Главный конкурент британца, Себастьян Феттель, сошел с трассы. А ведь дождя так и не было. Автодром в Сочи вновь подтвердил звание с виду не сложной, но весьма коварной трассы. Недаром третий поворот на трассе считается самым затяжным во всем чемпионате «Формулы-1». Даниил Квят занял 12-е место. Неплохой результат, если учитывать, что после квалификации россиянин стартовал вообще последним.

Гран-при России прошел уже в шестой раз. По традиции — было что посмотреть и в перерывах гонок. Выступление «Русских витязей», мотокаскадеров и даже ночной забег по гоночной трассе. Есть что вспомнить и кроме гонок. Даже звезды — в шоке. Праздник автоспорта проходил на Сочи-автодроме с 26 по 29 сентября.