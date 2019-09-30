Захарова предупредила, что вести переговоры с Вашингтоном стало опасно

Обнародование стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что вести переговоры с Вашингтоном стало опасно. Данное действие Вашингтона меняет форму отношений между государствами, заявила в воскресенье, 29 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — сказала дипломат в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Захарова отметила, что негативные последствия от публикации содержания переговоров лидеров двух государств «очень значительны».

По словам Захаровой, у нее нет сомнений, что в этом случае происходит отвлечение внимания от вопросов и проблем, которые должны были заинтересовать мировое сообщество, пишет «Газета.Ру».

Дипломат считает, что публикация телефонного разговора может стать уроком для президента Украины и тем самым повлиять на ситуацию в стране.

«Если этот урок, а это колоссальный политический урок, он (Зеленский) воспримет правильно, а на это у меня есть большая надежда, то вообще вся ситуация на Украине может пойти по-другому», — сказала она.

Ранее в сентябре анонимный информатор из американской разведки направил жалобу руководству Национальной разведки на Трaмпа.

По его данным, президент Соединенных Штатов оказывал давление на украинского лидера во время июльского телефонного разговора, Трамп якобы требовал расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, Хантера. Байден-старший считается основным конкурентом американского лидера на предстоящих выборах президента США в 2020 году.

На фоне этого 24 сентября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пeлoси объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа.

На следующий день на сайте Белого дома опубликовали стенограмму июльской беседы лидеров двух стран.