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Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области

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Фото: МЧС России по Нижегородской области
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Два легковых автомобиля столкнулись вечером в воскресенье, 29 сентября, на трассе в Нижегородской области. Погибли два человека, трое пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 112-м км автодороги Нижний Новгород — Саратов в Арзамасском районе. По данным МВД, водитель одного автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

29 сентября два человека стали жертвами ДТП в Череповецком районе Вологодской области, еще трое получили травмы. Авария произошла на четвертом километре автодороги Абаканово–Слабеево.

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