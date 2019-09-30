Пожар произошел в здании ж/д вокзала в Саудовской Аравии

В городе Джидда (Саудовская Аравия) загорелся железнодорожный вокзал. По предварительным данным, пожар начался на крыше здания. Издалека видны густой черный дым и пламя. Пять человек госпитализированы, их состояние не вызывает у медиков опасений. На месте работали несколько пожарных бригад.