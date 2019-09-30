Компанию British Petroleum покидает ее директор

Еще никогда новости о пенсионерах так не будоражили нефтяной рынок. СМИ сообщили о том, что глава британской нефтегазовой компании British Petroleum Роберт Дадли собрался на заслуженный отдых. Источником новости стал Sky News — по данным британского телеканала, Дадли уже обсудил свой уход с коллегами, официальное заявление появится до конца октября, а сам процесс увольнения растянется на год.

Вместо Дадли может прийти исполнительный директор Бернар Луни или финдиректор Брайан Гилвари. В самой компании British Petroleum сообщения об увольнении гендиректора не комментируют. В центральном офисе новости об уходе назвали «спекуляцией».

Гендиректором British Petroleum Дадли назначили в 2010 году — как раз после знаменитого взрыва на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе и последовавшей за ним крупнейшей экологической катастрофы. Бизнесмен сумел не допустить банкротства крупнейшей компании и сохранил долю на рынке, что в тех условиях можно считать просто подвигом.

Реакция основных торговых площадок на вероятное увольнение гендиректора BP станет известна в понедельник после открытия торгов. Какой она будет — неизвестно, но специалисты уже сейчас говорят: выходные сильно «подогрели» ситуацию и волатильности не избежать.

В свое время и сам Роберт Дадли указывал на то, что нефтяной рынок сейчас очень эмоциональный и непредсказуемо реагирует на любые новости. В такой ситуации сам гендиректор BP вряд ли бы решился предугадать, куда пойдут цены на черное золото.