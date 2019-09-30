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В супермаркете Нижнекамска устроили давку из-за блендеров по скидке

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Любовь к смузи может и до беды довести. В супермаркете Нижнекамска устроили давку из-за блендеров по скидке. Люди толкались, ругались, нервничали и очень спешили. Ведь акция действовала только один день и в промежуток с 16:00 до 18:00. Выдавали строго по одному товару в руки. Скидки на кастрюли и блендеры становятся опаснее распродаж модных брендов, не находите?

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