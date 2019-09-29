Прямой эфир

Путин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ. Согласно поправкам, многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака станут подакцизными товарами.

Смертельный пар: новая политика США нанесла удар по производителям вейпов
Отравление марихуаной спровоцировало кампанию по борьбе с электронными системами курения

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье, 29 сентября. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Ранее подакцизными товарами считались лишь одноразовые электронные устройства.

Ставка акциза на электронные средства доставки никотина и устройства для нагревания табака в 2020 году составит 50 рублей за штуку. В 2021 году акциз на них вырастет до 52 рублей за штуку, в 2022 году — до 54 рублей.

В свою очередь ставка акциза на жидкости для электронных систем в 2020 году составит 13 рублей за миллилитр, в 2021 году — 14 рублей, в 2022 году — 15 рублей, передает «РИА Новости».

Акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, в 2020 году составит 6,04 тыс. рублей за кг, в 2021 году — 6282 рублей, в 2022 году — 6534 рублей.

Министерство здравоохранения России анонсировало введение акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости 13 сентября.

Глава ведомства Вероника Скворцова напомнила о поручении премьер-министра России Дмитрия Медведева приравнять электронные сигареты к обычным, чтобы на них распространялись соответствующие ограничения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Совфед одобрил введение акцизов на электронные сигареты
Минздрав проверит влияние электронных сигарет на здоровье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019