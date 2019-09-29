Путин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ. Согласно поправкам, многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака станут подакцизными товарами.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье, 29 сентября. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Ранее подакцизными товарами считались лишь одноразовые электронные устройства.

Ставка акциза на электронные средства доставки никотина и устройства для нагревания табака в 2020 году составит 50 рублей за штуку. В 2021 году акциз на них вырастет до 52 рублей за штуку, в 2022 году — до 54 рублей.

В свою очередь ставка акциза на жидкости для электронных систем в 2020 году составит 13 рублей за миллилитр, в 2021 году — 14 рублей, в 2022 году — 15 рублей, передает «РИА Новости».

Акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, в 2020 году составит 6,04 тыс. рублей за кг, в 2021 году — 6282 рублей, в 2022 году — 6534 рублей.

Министерство здравоохранения России анонсировало введение акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости 13 сентября.

Глава ведомства Вероника Скворцова напомнила о поручении премьер-министра России Дмитрия Медведева приравнять электронные сигареты к обычным, чтобы на них распространялись соответствующие ограничения.