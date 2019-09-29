Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД

Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы. Об этом сообщает телеканал «360» в воскресенье, 29 сентября.

В сообщении говорится, что фотосессию устроила сестра участковой Алены Топилиной — сама участница съемок в органах не работает. «РИА Новости» отмечает, что пользователи «ВКонтакте» пишут, что участница фотосессии — модель и блогер Алина Топилина, а в полиции трудится ее сестра.

Снимки сделаны в Тверском ОВД. На одной из фотографий девушка собирает разбросанные по полу документы, а на других она запечатлена в наполовину расстегнутой рубашке за столом, на который положила ноги.

«В связи с появлением на ряде интернет-ресурсов публикации с фотографиями с девушкой в форменном обмундировании полицейскими по городу Москве проводится проверка», — заявили телеканалу в ГУ МВД по Москве.

Ранее, 22 мая, выпускники одной из школ во Владивостоке устроили вечеринку в стиле БДСМ. Подростки пришли на мероприятие в полицейской форме и тематической одежде. Одна из участниц флешмоба танцевала в костюме полицейского. Позже ее оштрафовали за ношение полицейской рубашки с погонами, затем в полиции пообещали наложить штраф и на ее родителей.