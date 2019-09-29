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СК возбудил дело из-за изнасилования иностранки в Балашихе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет возбудил уголовное дело об изнасиловании иностранной гражданки в подмосковной Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 26 сентября. Неизвестный напал на 35-летнюю женщину, совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся.

Следствие выясняет подробности случившегося, назначена судмедэкспертиза.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что потерпевшая — гражданка Германии. Она работает в российско-германской внешнеторговой палате и временно живет в Московской области.

27 сентября столичный главк МВД начал проверку по факту жалоб двух сотрудниц полиции на домогательства со стороны начальника. По данным СМИ, одной из них в итоге пришлось перевестись в другое подразделение.

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