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В Крыму сообщили о прибытии крупной делегации из западных стран

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Крупная делегация из западных стран, в составе которой представители США и Германии, прибывает в Крым с ознакомительным визитом в воскресенье. Об этом заявил глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии республики Юрий Гемпель, передает «РИА Новости» 29 сентября.

В составе делегации — 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, Соединенных Штатов и ФРГ. «Цель визита — укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится по 6 октября», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках визита состоится презентация книги «Наш Крым» главы общественной организации «Народные дипломаты Норвегии», депутата земельного парламента Хендрика Вебера. «В книге много объективных и положительных материалов, связанных с «крымской весной» и динамикой развития полуострова за последние годы», — пояснил Гемпель.

Официальная часть начнется с посещения Севастополя, после чего пройдут публичные мероприятия в Симферополе. Кроме того, иностранцы планируют посетить Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского и международный детский центр «Артек». Также запланирована встреча в крымском парламенте и посещение Евпатории и Ялты.

О предстоящей презентации книги «Наш Крым» в Симферополе Вебер рассказал «РИА Новости» еще 15 сентября. Она издана на немецком языке. Гемпель также отмечал, что в перспективе она может быть издана на русском и английском языках. По словам дипломата, норвежец раскрыл в книге причины воссоединения региона с Россией и «показал динамику развития крымского региона за последние пять лет».

Ранее, 10 сентября, полуостров уже посещала делегация общественников из Центра гражданских инициатив США. Также визит в регион в марте этого года наносили представители немецкой и французской делегаций. Они посетили торжества, посвященные пятилетию присоединения полуострова к России.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в марте 2014 года. Тогда за это проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Москва утверждает, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признает итогов голосования и считает полуостров своей территорией.

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