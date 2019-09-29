Прямой эфир

В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев. Об этом сообщает агентство УНИАН в воскресенье, 29 сентября.

Мероприятие началось после 12:00 возле кинотеатра «Киевская Русь». Его участники прошли от кинотеатра до памятника «Менора», установленного в Бабьем Яру. В акции участвуют несколько сотен человек.

На странице акции в Facebook говорится, что это уже четвертый марш памяти, который проводят в украинской столице.

Именно этим путем 29 и 30 сентября 1941 года прошли киевские евреи, которых немецкие захватчики отправили на уничтожение во время Второй мировой войны. В тот год 29 сентября по приказу оккупационной администрации всё еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября были расстреляны более 33 тыс. человек, отмечает издание «Гордон».

Жертвами нацистов стали не только евреи, но и цыгане, советские военнопленные, украинские националисты, пациенты киевской психиатрической больницы, заключенные Сырецкого лагеря и все те, кого нацисты считали своими врагами. По разным оценкам, в этом месте было убито от 70 до 200 тыс. человек.

В марте 2017 года глава наблюдательного совета по созданию мемориального центра холокоста «Бабий Яр» в Киеве Натан Щаранский заявил, что мемориал жертвам холокоста должен появиться через пять лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинская полиция начала расследование осквернения памятника жертвам холокоста
Пушков призвал Порошенко вспомнить детали холокоста на Украине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019