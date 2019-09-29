В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев. Об этом сообщает агентство УНИАН в воскресенье, 29 сентября.

Мероприятие началось после 12:00 возле кинотеатра «Киевская Русь». Его участники прошли от кинотеатра до памятника «Менора», установленного в Бабьем Яру. В акции участвуют несколько сотен человек.

На странице акции в Facebook говорится, что это уже четвертый марш памяти, который проводят в украинской столице.

Именно этим путем 29 и 30 сентября 1941 года прошли киевские евреи, которых немецкие захватчики отправили на уничтожение во время Второй мировой войны. В тот год 29 сентября по приказу оккупационной администрации всё еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября были расстреляны более 33 тыс. человек, отмечает издание «Гордон».

Жертвами нацистов стали не только евреи, но и цыгане, советские военнопленные, украинские националисты, пациенты киевской психиатрической больницы, заключенные Сырецкого лагеря и все те, кого нацисты считали своими врагами. По разным оценкам, в этом месте было убито от 70 до 200 тыс. человек.

В марте 2017 года глава наблюдательного совета по созданию мемориального центра холокоста «Бабий Яр» в Киеве Натан Щаранский заявил, что мемориал жертвам холокоста должен появиться через пять лет.