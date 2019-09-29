МВД заявило о 20 тыс. участников митинга в Москве

В согласованном митинге в поддержку участников несанкционированных акций на проспекте Академика Сахарова в Москве участвует не менее 20 тыс. человек. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России в воскресенье, 29 сентября.

Помимо представителей ряда политических партий на мероприятии присутствуют бывшие кандидаты в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков и Юлия Галямина, а также блогер Алексей Навальный.

Участники митинга выступают в поддержку фигурантов так называемого московского дела. Под этим названием подразумевается несколько уголовных дел, возбужденных в отношении участников организованных оппозицией акций 27 июля и 3 августа.

По итогам июльской акции были арестованы 15 человек. Их обвинили в участии в массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Некоторых фигурантов уже приговорили к различным срокам заключения, других суд постановил отпустить из-под стражи.