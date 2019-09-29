В Москве начался митинг в поддержку участников несанкционированных акций

Митинг в поддержку участников несанкционированных акций начался на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает ТАСС.

Организаторы ожидают, что на их акцию, согласованную с московскими властями, придет порядка 20 тыс. человек. Помимо представителей ряда политических партий на мероприятии присутствуют бывшие кандидаты в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков и Юлия Галямина, а также блогер Алексей Навальный.

В связи с митингом на участке проспекта Академика Сахарова в районе дома 9 ограничено движение транспорта. Кроме того, до 19:00 мск будет полностью перекрыта улица Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка и участок проспекта Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

Участники митинга выступают в поддержку фигурантов так называемого московского дела. Под этим названием подразумевается несколько уголовных дел, возбужденных в отношении участников организованных оппозицией акций 27 июля и 3 августа. По итогам июльской акции были арестованы 15 человек. Их обвинили в участии в массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Некоторых фигурантов уже приговорили к различным срокам заключения, других суд постановил отпустить из-под стражи.