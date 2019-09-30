Уже несколько десятилетий спорт высших достижений — это не только соревнование атлетов на глазах у зрителей всего мира. Это еще и множество кулуарных противостояний на уровне разных организаций, чиновников, агентов и прочих лиц, наделенных широкими полномочиями и большими финансовыми возможностями. А допинг, точнее, санкции за него, постоянные изменения списков запрещенных и разрешенных препаратов, а также трактовки нарушений в исполнении разнообразных комиссий — это один из самых проверенных способов влиять на исходы тех или иных баталий.

Неудивительно, что и в отношении нашего спорта такие методы используются уже не первый и далеко не последний раз. Вопрос в том, как мы реагируем на создаваемые проблемы, и что делаем, чтобы защитить наших спортсменов и самих себя. Стоит отметить, что в любой крупной международной организации, будь то МОК, WADA или федерации по отдельным видам спорта, в большинстве случаев мнения о санкциях полярны. В том числе и в отношении России. Иначе бы, когда решался вопрос о допуске наших делегаций на летнюю Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро и зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, всё могло закончиться гораздо хуже для нас.

Но тогда МОК мудро поступил, решив, что чистые спортсмены никак не должны страдать. Тем более когда любая Олимпиада без России неполноценна с точки зрения соревновательной конкуренции и зрительского интереса. Так же как она неполноценна без американцев, китайцев, немцев, британцев и других крупных держав.

Отсюда есть надежда, что и сейчас лица, принимающие решения, не пойдут в сторону принципа коллективной ответственности. Потому что каждый случай нарушения должен быть изучен индивидуально. Требуется тщательное расследование, выявление виновных (будь то сам спортсмен, его тренер, врач или кто-то из чиновников) и персональное наказание каждому, чья вина доказана.

Невозможно массовое сваливание в одну кучу всех деятелей, начиная с самих спортсменов. Сейчас мы видим, что при всей сложности ситуации вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) наших ребят пускают на чемпионат мира, пусть и под нейтральным флагом. Значит, такие выдающиеся люди, как Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и другие, не вызывают подозрений в нечистоплотности даже при столь тщательных проверках, какие учиняют россиянам в последние годы. Так почему они должны страдать?

Сложившаяся ситуация вокруг РУСАДА, безусловно, требует всестороннего анализа и объяснений. С обеих сторон — и нашей, и зарубежной. Ведь WADA не раз признавало, что наше антидопинговое агентство очистилось и сейчас является одним из лучших в мире. Ему бы не вернули аккредитацию, будь хоть малейшие сомнения в чистоте работы этой структуры. Поэтому я надеюсь, что сложившаяся в последние недели ситуация с изменениями базы данных Московской антидопинговой лаборатории будет решена объективно и без наказаний организаций и спортсменов, которые к этому не имеют никакого отношения.

И наша задача — защитить тех, кто может безвинно пострадать. Что не означает терпимость к нарушителям антидопинговых правил. Президент Владимир Путин уже не раз заявлял, что Россия никогда не была и не будет толерантна к подобным махинациям. Поэтому я надеюсь, что рано или поздно распри и недопонимания между международным спортивным сообществом и нами закончатся. И мы вместе будем работать на выявление и пресечение такой заразы, как допинг, который нарушает саму идею честных состязаний атлетов и равенства их возможностей победить.

Автор — член Совета Федерации РФ, почетный президент Олимпийского комитета России, бывший президент ОКР, экс-председатель Госкомспорта РФ

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