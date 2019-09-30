Субботнее известие — трагическая новость. И это та ситуация, когда говорить какие-то слова в память о Марке Анатольевиче Захарове очень трудно, потому что никакими фразами не удастся действительно полно его описать. Можно бесконечно рассказывать, что это был великий, выдающийся, замечательный человек, который согревал своими работами, своей энергией, талантом и юмором целые поколения людей в нашей стране. Но вот прозвучала такая страшная фраза «Не стало Марка Захарова» — и в ней уже всё сказано.

Уже много десятилетий сама формула, состоящая всего из двух слов — имени и фамилии «Марк Захаров», — не требовала расшифровки. В сознании каждого, кто ее слышал или читал, сразу вставал огромный мир. И теперь, с одной стороны, этого мира с нами нет, а с другой — он сохранился в прекрасных работах Марка Анатольевича. Слава богу, что помимо театральных постановок он запечатлел свой талант в великих кинокартинах — это и «12 стульев», и «Формула любви», и «Тот самый Мюнхгаузен», и еще много других фильмов, которые знает и любит вся страна.

Расскажу о том, как Марк Анатольевич позвал меня в театр. Всё начиналось постепенно. Сначала он увидел мои капустники на церемониях вручения театральной премии «Гвоздь сезона», потом — спектакли «Год, когда я не родился» в «Табакерке» и «Идеальный муж» в МХТ имени Чехова. После показов он говорил всякие хорошие слова и, как я понял, приглядывался ко мне, пока в какой-то момент не предложил мне поработать в «Ленкоме» в качестве штатного режиссера.

Мы с ним вели долгие переговоры насчет произведения, с которого начнем, пока не остановились на «Борисе Годунове». Да и вообще проходили через разные сложные этапы отношений… И всё же этот человек был очень близким мне по духу, по крови, по какому-то особому ироничному взгляду на мир.

Последний раз мы с ним виделись месяца три-четыре назад, когда я, просто проходя мимо «Ленкома», зашел к Марку Анатольевичу, и в итоге мы просидели около часа — говорили о жизни, о театре, о разном... Он очень закрытый человек, но когда он открывался, то общаться с ним было наслаждением.

Можно смело сказать: Марк Захаров построил великий театр и создал свою особую театральную эстетику — захаровскую. Она легко узнаваемая, у нее есть характерные черты и, конечно, много подражателей. Но повторить его достижения невозможно. При этом он всегда умел увидеть талант в другом человеке. Он просто любил талантливое. Поэтому у него в «Ленкоме» всегда работали лучшие актеры и режиссеры (хотя, наверное, с моей стороны так говорить нескромно).

А еще он всегда был молодым — независимо от физического возраста, и всегда очень жадным до успеха (в хорошем смысле). Марк Анатольевич любил успешность и в себе, и в других и был в этом отношении совершенно щедрым. Одним словом, это человек, который любил жизнь, любил театр, любил таланты, и у него всё это очень здорово, легко и весело сочеталось.

Автор — режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной

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