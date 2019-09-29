Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой

Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками. Он заявил, что не представляет актрису с запрещенными веществами и не верит в ее задержание.

«Не могу связать с Бочкаревой какие-то ситуации с наркотиками. Просто не могу», — цитирует режиссера агентство «РИА Новости».

По его словам, работа над сериалом «Счастливы вместе» была очень тяжелой, но никаких предпосылок к употреблению Бочкаревой наркотиков не было.

28 сентября телеканал РЕН ТВ сообщил о задержании Бочкаревой с 0,69 г кокаина. Сотрудники автоинспекции остановили машину, за рулем которой была похожая на актрису женщина. При общении с правоохранителями, которое было запечатлено на видео, она заметно нервничала.

Позже пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что в столице была задержана женщина на автомобиле Cadillac. У нее был найден пакет с порошкообразным веществом, которое оказалось кокаином. Полиция сообщала, что против подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков».

Сама актриса опровергла сообщения о своем задержании и пообещала привлечь к ответственности тех, кто распространил эту информацию. Соответствующее обращение она опубликовала на своей странице в Instagram.