«Мумий Тролль» и «Русские витязи» выступили перед тысячами зрителей на FORMULA 1 ВТБ Гран-при России 2019

В субботу, 28 сентября, Илья Лагутенко и его группа исполнили свои известные хиты, а «Русские витязи» продемонстрировали свое мастерство многочисленным гостям Олимпийского парка.



Одним из самых запоминающихся моментов субботы для зрителей Гран-при России – 2019 стало авиашоу «Русских витязей». Летчики продемонстрировали свое мастерство гостям Олимпийского парка, показав фигуры высшего пилотажа на самолетах Су-30СМ. Болельщики увидели такие фигуры, как «колокол», «кадушка», «штопор» и многие другие.

Вечером тысячи зрителей собрались на Центральной площади Олимпийского парка, чтобы послушать концерт «Мумий Тролля». В октябре и ноябре Илья Лагутенко и его группа проведут тур по городам США и Канады. Концерт на «Сочи Автодроме» был единственным осенним выступлением коллектива из Владивостока в России.



Титул Шварцмана

В субботу российский пилот Роберт Шварцман завоевал чемпионский титул «Формулы-3» на «Сочи Автодроме».



В первой гонке уикенда он финишировал вторым позади партнера по команде PREMA Racing новозеландца Маркуса Армстронга, а третье место занял финский гонщик Trident Нико Кари.



Этот результат позволил Роберту Шварцману увеличить отрыв в чемпионате от ближайшего преследователя индийца Джехана Дарувалы до 45 очков. Такое преимущество гарантировало россиянину звание первого победителя обновленного чемпионата «Формулы-3».



Поул Леклера

В субботних заездах «Формулы-1» на «Сочи Автодроме» доминировал пилот Ferrari Шарль Леклер. Сначала он показал лучшее время в тренировке — 1:32.733. А затем завоевал поул в квалификации с результатом 1:31.628. Рядом с ним на стартовой решетке расположится Льюис Хэмилтон (Mercedes), уступивший Леклеру 0,402 секунды. Другой пилот Ferrari Себастьян Феттель уступил напарнику 0,425 секунды. Он занял в квалификации третье место. Следом расположились Макс Ферстаппен (Red Bull), Валттери Боттас (Mercedes) и пилот McLaren Карлос Сайнс.



Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso в тренировке смог проехать только четыре круга из-за поломки машины и показал 19-е время. В итоге он не выступал в квалификации и в воскресенье должен стартовать с последнего ряда стартового поля.



Титул де Вриса

28 сентября на «Сочи Автодроме» был разыгран и еще один чемпионский титул. Нидерландский гонщик ART Grand Prix Ник де Врис одержал победу в гонке «Формулы-2» и досрочно гарантировал себе первое место в серии. Вторым в заезде финишировал канадец Николя Латифи из DAMS, а третьим стал представитель Carlin швейцарец Луи Делетраз.



Среди трех российских участников гонки лучшим оказался Никита Мазепин, занявший восьмую позицию в итоговой классификации. Матевос Исаакян финишировал 18-м, а Артем Маркелов сошел вскоре после старта.



Забег «Заправляем в спорте»

Вечером на гоночной трассе прошел благотворительный забег «Заправляем в спорте», организованный спонсором этапа компанией «Лукойл». В нем приняло участие 500 человек. Все средства, собранные от продажи слотов на участие в забеге, пошли на поддержку детского спорта: президент Спортивного клуба «Лукойл» вручил детям из школы олимпийского резерва № 1 г. Сочи сертификат на 200 тыс. рублей.



Дистанция забега составила 5555 м. Лучший результат у мужчин показал Сергей Перелыгин, пробежавший дистанцию за 17 минут 58 секунд. У женщин первой финишировала Екатерина Гаврикова с результатом 20 минут 47 секунд.