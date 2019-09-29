Врач рассказал о безопасном времени использования наушников

Использовать наушники без вреда для здоровья можно не более двух-трех часов в день. Уровень громкости при этом не должен превышать комфортного для слуха уровня, рассказал врач-сурдолог, оториноларинголог, специалист «Научно-клинического Центра оториноларингологии» Антон Мачалов.

Критичным считается уровень громкости в 80 децибелов, цитирует врача ТАСС.

Также Мачалов посоветовал реже находиться в шумных местах, чтоб избежать долгого воздействия шума на уши. Кроме того, важно использовать индивидуальные средства защиты, отметил он.

При наличии жалоб на состояние слуха его необходимо контролировать раз в год, заявил врач.

28 сентября специалисты рассказали о главном отличии гриппа от острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). В отличие от ОРВИ, которое обычно проходит в легкой форме, грипп может приводить к серьезным последствиям. Кроме того, грипп обычно тяжелее проходит: он резко начинается, температуру, которая может подниматься до 40 градусов, трудно сбить, и болезнь длится 7–10 дней. ОРВИ чаще всего проходит не более чем за неделю, с температурой не выше 39 градусов и без сильной боли в мышцах и суставах, характерной для гриппа.