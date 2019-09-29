Киев подсчитал убытки морских портов после потери Крыма

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году украинские порты потеряли около 6 млрд гривен. Об этом 28 сентября заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий украинским СМИ.

По его словам, мариупольский и бердянский порты были под угрозой закрытия, пишет «Газета.ру».

Единственное, что их спасло — предприятия, занимающиеся производством стали. Такие корпорации обеспечивают порты высокой нагрузкой, не позволяя им закрыться из-за убытков.

Вину за происходящее министр возложил на Россию, которая якобы ведет агрессивную политику в Черном и Азовском морях. В чем именно проявляется враждебность Москвы Криклий уточнять не стал.

Ранее в сентябре украинское государственное учреждение «Госгидрография» предложило начать с российскими властями переговоры об установлении морской границы между странами. В ведомстве считают, что без этой меры Киев не может реализовать свои права в пределах морской зоны и легально использовать водные ресурсы.

В Общественной палате Крыма инициативу поприветствовали и назвали условия ее реализации.