Прямой эфир

Киев подсчитал убытки морских портов после потери Крыма

0
Фото: РИА Новости/Денис Петров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году украинские порты потеряли около 6 млрд гривен. Об этом 28 сентября заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий украинским СМИ.

Мовы тон: телефонные мошенники перебираются на Украину
Содержать колл-центр на территории соседней страны экономически выгоднее

По его словам, мариупольский и бердянский порты были под угрозой закрытия, пишет «Газета.ру».

Единственное, что их спасло — предприятия, занимающиеся производством стали. Такие корпорации обеспечивают порты высокой нагрузкой, не позволяя им закрыться из-за убытков.

Вину за происходящее министр возложил на Россию, которая якобы ведет агрессивную политику в Черном и Азовском морях. В чем именно проявляется враждебность Москвы Криклий уточнять не стал.

Ранее в сентябре украинское государственное учреждение «Госгидрография» предложило начать с российскими властями переговоры об установлении морской границы между странами. В ведомстве считают, что без этой меры Киев не может реализовать свои права в пределах морской зоны и легально использовать водные ресурсы.

В Общественной палате Крыма инициативу поприветствовали и назвали условия ее реализации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве оценили возможность возобновления прямых полетов в Россию
Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019