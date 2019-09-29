В Минздраве назвали полезные для сердца продукты

Минздрав России составил рекомендации для сохранения здоровья сердца. Перечень полезных продуктов опубликован на сайте НИЦ профилактической медицины ведомства 29 сентября, когда празднуется Всемирный день сердца, пишет «РИА Новости».

Так, специалисты Минздрава в первую очередь советуют сделать свое питание сбалансированным, чтобы обеспечить свой организм полезными веществами и для поддержания оптимальной массы тела.

При выборе блюд рекомендовано отдавать предпочтение птице, рыбе и морепродуктам. Важны для организма продукты с омега-3 жирными кислотами — несоленая скумбрия, семга, форель, лосось.

Молочные и кисломолочные продукты должны быть нежирными и несладкими — лучше отказаться от сливок и жирного творога.

Также следует включить в рацион продукты с высоким содержанием калия и магния — курагу, фасоль, орехи и хлеб с отрубями. В день нужно употреблять не менее 400 г овощей и фруктов, напоминает «Газета.ру».

При этом от сахара, сладостей, кондитерских изделий и сладких безалкогольных напитков лучше отказаться, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее эксперты назвали причину большинства случаев сердечной недостаточности.