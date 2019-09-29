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В Минздраве назвали полезные для сердца продукты

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Минздрав России составил рекомендации для сохранения здоровья сердца. Перечень полезных продуктов опубликован на сайте НИЦ профилактической медицины ведомства 29 сентября, когда празднуется Всемирный день сердца, пишет «РИА Новости».

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Так, специалисты Минздрава в первую очередь советуют сделать свое питание сбалансированным, чтобы обеспечить свой организм полезными веществами и для поддержания оптимальной массы тела.

При выборе блюд рекомендовано отдавать предпочтение птице, рыбе и морепродуктам. Важны для организма продукты с омега-3 жирными кислотами — несоленая скумбрия, семга, форель, лосось.

Молочные и кисломолочные продукты должны быть нежирными и несладкими — лучше отказаться от сливок и жирного творога.

Также следует включить в рацион продукты с высоким содержанием калия и магния — курагу, фасоль, орехи и хлеб с отрубями. В день нужно употреблять не менее 400 г овощей и фруктов, напоминает «Газета.ру».

При этом от сахара, сладостей, кондитерских изделий и сладких безалкогольных напитков лучше отказаться, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее эксперты назвали причину большинства случаев сердечной недостаточности.

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