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Не менее 30 человек погибли при землетрясении в Индонезии

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Фото: REUTERS/Antara Foto/Izaak Mulyawan
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По меньшей мере 30 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего 26 сентября у берегов Индонезии. Об этом 29 сентября пишет «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В индонезийском агентстве по противодействию стихийным бедствиям сообщили, что по последним данным число пострадавших составляет 156 человек. Ранее сообщалось о 20 погибших и 100 пострадавших.

По данным ТАСС, режим чрезвычайного положения в городе Амбоне будет сохранен до 9 октября. Около 25 тыс. местных жителей были вынуждены оставить свои дома.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в ночь на 26 сентября. Эпицентр подземных толчков располагался в 8 км от города Кайрату (остров Серам), очаг находился на глубине 29,9 км.

Крупное землетрясение произошло в Индонезии 14 сентября. Тогда магнитуда толчков составила 5,9, эпицентр располагался в 108 км от населенного пункта Лайвуй (остров Хальмахера). О жертвах не сообщалось.

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