Уровень воды в Амуре около Комсомольска-на-Амуре продолжает снижаться

Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре за прошедшие сутки опустился ниже 7 м и установился на отметке 696 см. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.

Уровень воды опустился на 13 см. По данным ведомства, еще 95 жилых домов в микрорайонах Малая Хапсоль и Хорпинский остаются под воздействием паводка. Кроме того, 487 участков подтоплено, пишет «РИА Новости».

18 сентября сообщалось, что из-за паводков Хабаровскому краю нанесен ущерб в 990 млн рублей. Такую сумму назвали в краевом правительстве, отметив, что она является предварительной.

В Комсомольске-на-Амуре продолжает работу межведомственная рабочая группа и оперативный штаб МЧС. Президент России Владимир Путин призвал не оставлять людей один на один с проблемами и оперативно оказать пострадавшим поддержку в жилищных вопросах с учетом наступающих холодов. По словам главы государства, ответственным за ликвидацию последствий паводка будет Минстрой.