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Четыре развязки на МКАД реконструируют до конца 2021 года

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Фото: РИА Новости/Денис Гришкин
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Четыре крупных транспортных развязки планируется реконструировать на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) и вылетных магистралей.

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Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в субботу, 28 сентября, это произойдет в течение 2020 и 2021 годов.

«Это транспортные узлы на пересечении кольцевой магистрали и Липецкой улицы, Волоколамского шоссе, улицы Верхние поля, а также Осташковского шоссе», — сказал чиновник.

По его словам, за последние семь лет на МКАДе было реконструировано 16 транспортных развязок, передает сетевое издание m24.ru.

При этом Хуснуллин подчеркнул, что реконструкция развязок на МКАД снижает загруженность кольцевой дороги в среднем на 20%, а также облегчает выезд из прилегающих районов.

4 сентября в Москве открыли первый участок дороги в «новой Москве», которая в перспективе свяжет Калужское и Варшавское шоссе.

Дорога соединит магистрали с будущими станциями Троицк и Остафьево на Московских центральных диаметрах (МЦД) направления «Нахабино–Подольск».

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