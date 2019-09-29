Африканские мигранты устроили акцию протеста в Мексике

Африканские мигранты устроили протесты в Тапачуле на фоне визита верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Застрявшие на южной границе Мексики люди жалуются на плохие условия в лагерях. Беженцы требуют смягчить миграционную политику США. Они окружили машину комиссара.

Уполномоченный не стал разговаривать с протестующими. Гранди приехал в Тапачулу, чтобы открыть новый центр приема беженцев. Власти США планируют вдвое снизить прием мигрантов к 2020 году.