Сирия потребовала вывода войск США и Турции

Официальный Дамаск требует вывести все иностранные войска, которые незаконно находятся на территории Сирии, и оставляет за собой право на ответные меры. С таким заявлением выступил глава МИД страны Валид Муаллем на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, США и Турция сохраняют незаконное военное присутствие в республике и даже «дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой зоны безопасности на севере Сирии», передает «РИА Новости».

Муаллем подчеркнул, что подобное поведение является нарушением международного права и хартии ООН. Министр потребовал вывести войска и предупредил, что в соответствии с международным правом Сирия может применить любые контрмеры, пишет «Газета.Ру».

13 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии подошла к концу и страна постепенно возвращается к мирной жизни.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.

Вместе с союзниками операцию против ИГ в Ираке и Сирии проводят США. В Сирии американские власти действуют без согласия правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.