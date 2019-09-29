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Более 35 человек погибли в аварии с автобусом в Китае

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Фото: Twitter/PDChina
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По меньшей мере 36 человек стали жертвами столкновения автобуса и грузового автомобиля на востоке Китая. Еще 36 человек получили травмы, сообщает агентство Sina.

Авария произошла в субботу, 28 сентября, примерно около 07:00 (02:00 мск) в городском округе Исин провинции Цзянсу.

Автобус с 69 пассажирами выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, у автобуса лопнуло переднее колесо, пишет ТАСС.

После спасательных операций раненые были отправлены в больницу города Исин. В результате ДТП девять из них получили серьезные ранения, еще 26 пассажиров — легкие травмы, один впоследствии был выписан.

В конце августа в Китае столкнулись два автомобиля, в результате аварии погибли шесть человек. Инцидент произошел в уезде Хэлань в северном Нинся-Хуэйском автономном районе.

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